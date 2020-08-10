Çemişgezek ilçesinde doğum yaparken ölen ineğin yavrusuna kangal köpeği sahip çıktı.

Annesiz kalan danaya annelik yapan köpek, danayı emzirmeye başladı.

Acıktıkça köpeğin yanında giden dana, emdikten sonra yerine dönüyor.

Kediler de danayı yanlız bırakmıyor

Aynı zamanda dananın dahibi Serdar Demir’in 2 kedisi de danayı yalnız bırakmıyor.

Gün boyunca dananın yanında olan kediler, gece gündüz onunla kalıyor.

"Köpeğim danaya annelik etti"

30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Serdar Demir, “İneğim doğum sırasında öldü ve dana öksüz kalınca kangal köpeğim danaya annelik etti. Emzirme sırasında hep buluşuyorlar. Emzirdikten sonra dana kendi yerine geçiyor. Köpek ise hayvanları korumak için dışarı çıkıyor. 15 gün boyunca emzirdi. Olay bizi çok şaşırttı. 30 yıldır besicilikle uğraşıyorum böyle bir şeyi ilk defa gördüm. İki tana yavru kedim danayla çok güzel ilişki içerisinde. Danaya sarılarak yatıyorlar. Hep birlikteler” dedi.