Konyaaltı Caddesi'ndeki Antmarin İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.

İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: TRT Haber