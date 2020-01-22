Türkiye
Antalya'da iş merkezinde yangın22 Ocak 2020 Çarşamba 09:43 - Son Güncelleme
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Konyaaltı Caddesi'ndeki Antmarin İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.
İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: TRT Haber