Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.11.2024 14:27

Antalya'da hortum ve sağanak seralara zarar verdi

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

Antalya'da hortum ve sağanak seralara zarar verdi
[Fotograf: AA]

Kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde akşam saatlerinde hortuma dönüştü.

İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Sabah seralarına giden çiftçiler zararı görünce üzüntü yaşadı. Seralarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Antalya'da hortum ve sağanak seralara zarar verdi

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ve beraberindeki ekiple zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Erkal, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için duyurduğu turuncu kod uyarısını hatırlattı.

Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirten Erkal, "Bazı yerlerde sel ve taşkınlar oldu. Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Belek Mahallesi'ndeki bazı site, villalar ve yolları su bastı, araçlar su basan yollarda güçlükle ilerledi. Su baskınıyla karşılaşan villa ve site sakinleri su motoruyla belediyenin çalışmalarına destek verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başladı.

ETİKETLER
Antalya Fırtına Sağanak
Sıradaki Haber
BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
13:51
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
13:49
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı
13:47
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 2 balıkçı öldü
13:25
Fenomenlerin yasa dışı haksız kazançları mercek altında
13:08
BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi
Meteoroloji 44 ili uyardı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji 44 ili uyardı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da fırtına, sağanak ve kar etkili oluyor
İstanbul'da fırtına, sağanak ve kar etkili oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ