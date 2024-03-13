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Türkiye
DHA, AA 13.03.2024 20:30

Antalya'da hortum kamerada

Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarında denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Kemer ilçesi yolu üzerinde, akşam saatlerinde denizde hortum oluştu.

O sırada yoldan geçmekte olan Tuncay Peker adlı vatandaş, denizdeki hortumu cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Tuncay Peker, "Güzel bir doğa olayı. Yakından görmek ve çekmek güzeldi" dedi. Hortum, saniyeler içerisinde denizde kayboldu. 

Antalya'da dolu etkili oldu

Antalya'nın merkez ilçelerinde dolu trafikte aksamalara neden olurken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Ani başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar işyeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.

Biriken dolu taneleri nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile kaldırımlar beyaza bürünürken, bazı mahallelerde ise kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Dolu nedeniyle bazı seralar ile ekili, dikili alanlarda da zarar oluştu.

Öte yandan, Kemer'in Beldibi Mahallesi açıklarında ise hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşması nedeniyle herhangi bir hasara neden olmayan hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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