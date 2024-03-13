Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu

Cizre- Nusaybin kara yolunda karavan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu cip çarpıştı.
Kazada polis memuru Fırat Der şehit oldu, 2’si polis 3 yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis memuruz Fırat Der’e Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der, Şırnak ili Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araçla geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."