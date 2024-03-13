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Türkiye
TRT Haber 13.03.2024 17:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis memuruza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu

Cizre- Nusaybin kara yolunda karavan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu cip çarpıştı.

Kazada polis memuru Fırat Der şehit oldu, 2’si polis 3 yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis memuruz Fırat Der’e Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der, Şırnak ili Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araçla geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

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Şehit Şırnak Trafik Kazası
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