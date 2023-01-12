Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak gün boyunca hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak ve şiddetli fırtına akşam saatlerinde şiddetini de daha arttırdı. Sağanak dolayısı ile Aksu ilçesi Murtuna Mahallesinde Dereboğaz köprüsü taştı. Derenin taşması ile su köprünün üzerinden aktı. Yolda kalan vatandaşların yardımına mahallede yaşayan diğer vatandaşlar koştu.

“48 yaşındayım bu suyun ilk defa kuzeye doğru aktığını gördüm”

Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahın, “Uzun yıllardır görmediğimiz bir sel gördük. Traktörler ile suda kalan vatandaşlarımızı çekiyorlar. 48 yaşındayım bu suyun ilk defa kuzeye doğru aktığını gördüm. Böyle bir yağış ömrümde görmedim, uyarıldığı kadar gerçekten varmış. Su tomrukları taşımış” dedi. Mahalle muhtarı Bekir Doğan ise, “Burası Dereboğaz köprüsü olarak bilinir. Ani bir su baskını ile yol kapandı. Bir aracımız yolda kalmıştı, onu kurtardık. Tüm ekipler burada. Aşağıda da evde iki kişi var onları da arkadaşlarımız aldı." dedi.

Diğer taraftan yağmur ile birlikte akşam çıkan hortum Kundu Mahallesi’nde domates ve çilek seralarına zarar verdi. Hortum dolayısı ile çok sayıda seranın naylon örtüsü zarar gördü, demirleri eğildi.

Hortum dolayısı ile sera içerisinde bulunan küçük domateslerin döküldüğü görüldü. Yaşananları anlatan çiftçi Gülay Çakır, “Akşam saat 09.30 gibi hortum gelerek ne varsa aldı götürdü. Domates ve biberimiz vardı, hortum geçti. Benim tek geçim kaynağım bunlardı. İki tane çocuğumu okutuyorum” sözlerine yer verdi.

Çileklerin bulunduğu cam serada ise hortum dolayısı ile kırılan camlar ürünlerin üzerine döküldü.