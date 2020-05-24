İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: İHA]

Saatte 50-60 km hıza ulaşan fırtına, ağaçları yerinden sökerken elektrik direklerini yıktı, evlerin güneş panelleri sokağa savruldu.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı mahallelerde ise fırtınadan dolayı elektrik kesintisi yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Limanda da bazı teknelerin halatları koptu, teknelerde maddi zarar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Belediye ekipleri, devrilen ağaçları iş makineleriyle kaldırarak yolları açtı.

[Fotoğraf: İHA]