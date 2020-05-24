Haber Giriş: Kaynak: İHA
Antalya'da fırtına: Ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yıkıldı, evlerin güneş panelleri yerinden söküldü, limandaki teknelerin halatları koptu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: İHA]
Saatte 50-60 km hıza ulaşan fırtına, ağaçları yerinden sökerken elektrik direklerini yıktı, evlerin güneş panelleri sokağa savruldu.
[Fotoğraf: İHA]
Bazı mahallelerde ise fırtınadan dolayı elektrik kesintisi yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Limanda da bazı teknelerin halatları koptu, teknelerde maddi zarar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Belediye ekipleri, devrilen ağaçları iş makineleriyle kaldırarak yolları açtı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Fırtına elektrik kesintisi antalya ağaçSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 05:06
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