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Antalya'da fabrika yangını09 Ekim 2019 Çarşamba 13:20 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
Antalya'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevler deponun yanındaki zeytinyağı fabrikasına da sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangın hemen bitişikteki zeytinyağı fabrikasına sıçradı.
Alevler kısa sürede fabrika binasını da sardı.
Yangın sebebiyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Duman, ilçenin bir çok yerinden net bir şekilde görülebiliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: antalya Serik zeytinyağı fabrikası yangın