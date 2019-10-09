Antalya'nın Serik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangın hemen bitişikteki zeytinyağı fabrikasına sıçradı.

Alevler kısa sürede fabrika binasını da sardı.

Yangın sebebiyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Duman, ilçenin bir çok yerinden net bir şekilde görülebiliyor.

Kaynak: TRT Haber