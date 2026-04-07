Antalya'da ehliyetine 2041'e kadar el konulan sürücüye 350 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde gerçekleştirdikleri rutin uygulama sırasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekiplerce yapılan kontrolde, araç sürücüsü Ö.T'nin 0,21 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün sorgulamasında, daha önce 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Daha önceki ihlalleri kapsamında sürücünün ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından Ö.T'ye "alkollü araç kullanmaktan" 150 bin lira, "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin lira olmak üzere toplam 350 bin lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında araç sahibine de 40 bin lira ceza uygulanırken, söz konusu araç trafikten menedildi.