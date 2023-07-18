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Türkiye
AA 18.07.2023 16:52

Antalya'da darbedilen bebek kaldırıldığı poliklinikte hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde darbedilen bebek, kaldırıldığı poliklinikte hayatını kaybetti.

Antalya'da darbedilen bebek kaldırıldığı poliklinikte hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç, 1 yaşındaki bebeği Toprak Ç'yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü.

Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan tutuklandı.

Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi

Şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadede bebeği darbetmediklerini öne sürerek suçlamaları reddederken, anne A.Ç. hamile olduğunu iddia etti.

Toprak Ç'nin ölüm raporunda, vücudunda çok sayıda morluk ve ezilme tespit edildi.

Bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi

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