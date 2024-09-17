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Türkiye
AA 17.09.2024 13:24

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret", "mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "şantaj", "zimmet" ve "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan arandıkları ve hüküm giydikleri belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 hükümlü ve 91 şüpheli yakalandı.

Hükümlülerin adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Antalya Hırsızlık Dolandırıcılık
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