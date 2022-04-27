Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bir tırdan 2 bin litre sahte alkol çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da polis ekiplerince sahte alkol operasyonu düzenlendi. Tırda sahte alkol ihbarı üzerine durdurulan tırda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi D-650 kara yolunda bir tırı durdurarak yaptığı aramada, 2 bin litre sahte alkol ele geçirdi.
Tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Polis Sahte Alkol
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