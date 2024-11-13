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Türkiye
AA 13.11.2024 16:48

Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu.

Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu

Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında kardeş oldukları belirlenen 3 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu ve 30'lu yaşlarda oldukları tespit edildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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