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Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı07 Ekim 2019 Pazartesi 17:54 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:01
Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen askeri araçtaki albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi Doğular mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri araç devrildi.
Kazada, araçta bulunan albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı.
Yaralılar, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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