Türkiye-Slovenya maçı TRT SPOR'da07 Ekim 2019 Pazartesi 17:15 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:44
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda salı günü Slovenya'yı ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'üncü sınavına hazır.
Ay yıldızlılar, A Grubu'nda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile mücadele ediyor.
Gruptaki ilk maçında Kosova'ya 2-0 mağlup olan milliler, ikinci karşılaşmada son dünya ikincisi Hollanda'ya 3-0 yenildi.
Üçüncü maçında Estonya'yı Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Stadı'nda ağırlayan Türkiye, rakibiyle golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.
A Grubu'nda 4'üncü maçına çıkacak ay yıldızlılar, Slovenya'yı konuk edecek.
Grupta galibiyeti bulunmayan milliler, 1 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.
Tek galibiyetini Kosova'ya karşı alan rakip Slovenya ise grupta 3'üncü sırada.
Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR