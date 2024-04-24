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Türkiye
AA 24.04.2024 15:09

Antalya'da asayiş denetimlerinde 170 şüpheli tutuklandı

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde yakalanan 2 bin 246 şüpheliden 170'i tutuklandı.

Antalya'da asayiş denetimlerinde 170 şüpheli tutuklandı
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, taksirle öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel suçlar başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından son bir haftada 293 bin 777 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bunlardan arandıkları belirlenen 2 bin 246'sı yakalandı.

Yakalanan kişilerden adliyeye sevk edilen 170'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde, 11 çalıntı otomobil ile motosiklet, 41 silah, 200 fişek, 2 bisiklet, 4 kesici alet, 2 cep telefonu, bir miktar para ve giyim eşyası ele geçirildi.

Ayrıca 15 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 3 kişiye de kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

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