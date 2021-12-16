Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da aralık ayında deniz keyfi
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otellerde tatillerini geçiren turistler, aralık ayı ortasında deniz keyfi yaşadı.
Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışlı soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü.
Dün ve önceki gün yaşanan yağışın ardından ilçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girdi.
Turizm merkezi Side'deki otellerde tatil yapan turistler, plaj ve havuz kenarlarında güneşlendi.
Etiketler: Antalya
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