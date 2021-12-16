Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu Narkotik
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