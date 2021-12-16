Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Uludağ’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, 23 Aralık Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ’da, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte bölgeye Karayolları 143’üncü Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları, 24 saat boyunca aralıksız olarak, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinden itibaren araçlarda kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Kış lastiği ve zincir olmayan araçların sürücülerinin Uludağ’a çıkışına izin verilmiyor.

"2 günü burada geçireceğiz"

Karın tadını çıkarmak isteyenler Uludağ’a gelmeye başladı.

Çanakkale’den hafta sonunu geçirmek için Bursa’ya gelen üniversite öğrencisi Hanife Baştürk, “Çanakkale’den geliyoruz, öğrenciyiz. Hafta sonu için tatil planladık. 2 gününü burada geçireceğiz. Kar yağdığını duyunca gelelim dedik” dedi.

Üniversite öğrencisi Hilal Şahin ise karın keyfini çıkaracağını belirterek, “Uludağ bembeyaz. Tatile geldik. Soğuk ama, atmosfer çok güzel olduğu için sorun olmuyor. Gayet güzel. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Keyifli bir tatil olacak. Birazdan kayak yapacağız. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları tamamlandı

Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başlayan oteller de yılbaşı hazırlıkları aralıksız sürüyor. Kar pistlerinin de bu hafta sonundan itibaren kayakçılarla dolması bekleniyor.