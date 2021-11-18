Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri, araç trafiğinde yoğun olarak kullanılan Muratpaşa ilçesi Fatih Caddesi’nde okulların da ara tatile girmesini de fırsat bilerek, içme suyu isale hattında yenileme çalışması başlattı. Yolun bir kısmı daraltılarak yapılan çalışmayla 1500 yüz metrelik hat baştan sona yenilenecek. Ekipler çalışmayı kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

[Fotoğraf: İHA]

50 yıllık borular değiştiriliyor

İçme suyu yenileme çalışmasıyla 1970’li yıllardan kalma kullanım ömrünü tamamlamış borular standartlara uygun yenileriyle değiştiriliyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Dutlubahçe, Cumhuriyet, Muratpaşa, Üçgen ile birlikte Kızılsaray, Etiler ve Tahılpazarı mahallerinin bir kısmında vatandaşlar daha verimli içme suyu alacak.

[Fotoğraf: İHA]

136 bin metre içme suyu borusu yenilendi

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemaaltı’nın farklı mahallerinde kendi öz kaynakları ile kullanım ömrünü tamamlamış 136 bin metre içme suyu borusu yeniledi.

Yıl sonuna kadar 150 bin metre içme suyu hattının yenilenmesi planlanıyor. İsale hatlarının yenilenmesiyle birlikte yeni kontrol noktaları oluşturularak, kaçak ve kayıpların da önüne geçiliyor.