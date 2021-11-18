Antalya'da 50 yıllık içme suyu hattı yenilendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yeniliyor. Fatih Caddesi’nde 7 mahalleyi yakından ilgilendiren içme suyu hattı yenisi ile değiştirildi.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri, araç trafiğinde yoğun olarak kullanılan Muratpaşa ilçesi Fatih Caddesi’nde okulların da ara tatile girmesini de fırsat bilerek, içme suyu isale hattında yenileme çalışması başlattı. Yolun bir kısmı daraltılarak yapılan çalışmayla 1500 yüz metrelik hat baştan sona yenilenecek. Ekipler çalışmayı kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.
50 yıllık borular değiştiriliyor
İçme suyu yenileme çalışmasıyla 1970’li yıllardan kalma kullanım ömrünü tamamlamış borular standartlara uygun yenileriyle değiştiriliyor.
Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Dutlubahçe, Cumhuriyet, Muratpaşa, Üçgen ile birlikte Kızılsaray, Etiler ve Tahılpazarı mahallerinin bir kısmında vatandaşlar daha verimli içme suyu alacak.
136 bin metre içme suyu borusu yenilendi
ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemaaltı’nın farklı mahallerinde kendi öz kaynakları ile kullanım ömrünü tamamlamış 136 bin metre içme suyu borusu yeniledi.
Yıl sonuna kadar 150 bin metre içme suyu hattının yenilenmesi planlanıyor. İsale hatlarının yenilenmesiyle birlikte yeni kontrol noktaları oluşturularak, kaçak ve kayıpların da önüne geçiliyor.