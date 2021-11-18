Yeni Sanayi Sitesindeki iş yerinde demiri işleyen 63 yaşındaki Osman Sivrikaya, 8 yaşında başladığı mesleği 55 yıldır devam ettiriyor.

Sivrikaya, babasından öğrendiği usulle iş yerinin bahçesindeki ocakta ısıttığı demiri örs üzerinde döverek balta, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri üretiyor.

Üç çocuk ve 6 torun sahibi Sivrikaya, başladığı yıllarda demirciliğin gözde bir meslek olduğunu ve demircilere yoğun talep bulunduğunu söyledi.

Mesleğinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu anlatan Sivrikaya, "1960 yılında bu mesleğe adımımı attığım günden bu yana sıcak demirciliği sürdürüyorum. Şu an demirci kalmadı, eskiden sanayinin birçok yerinde demirci vardı. Şimdi benimle beraber 3 demirci kaldı. Ürünlerimiz kaliteli olurdu. Eski işimiz yok ama kalitesini bilenler kazma, çapa ve tarım aletleri yaptırmaya geliyor. Eskiden çok satışımız olurdu. 63 yaşındayım, hala mesleğimi devam ettirmeye çalışıyorum" diyor.

"Sıcak demir ustası demire su vermesiyle belli olur "

Sivrikaya, ocağa koymadan önce yapacağı ürüne göre demirin seçiminin önemli olduğunu vurguladı.

Aynı usulle demire şekil vermeyi uzun yıllar sürdürdüğünü söyleyen Sivrikaya, şunları aktardı:

"Örs üzerinde çekiç yardımı ile döverek şekil vermeye başlıyorum. Eskiden herkes kazma, balta yaptırmak için demirciye gelirdi. Sıcak demir ustası demire su vermesiyle belli olur. Suyunu tam verdiğin zaman çok güzel keser, suyunu tam vermediğin zaman ilk vuruşta döner. Şimdi her şey fabrikalaştı ve hazıra döndü. Kazmayı da yapıyorlar, çapayı da. Sanayiciye iş kalmadı. Eskiden en çok salıncak tokası, büyük kazanların kulplarını, balta, kazma, kürek, pulluk demiri, saban demiri yapardık. At arabalarının birçok malzemesini biz yapardık. At arabaları da kalmadı. Şimdi sadece kaliteyi bilenler geliyor."