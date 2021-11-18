Erciyesevler Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsü, durakta bekleyen başka bir halk otobüsüne çarptı. Kazada her iki otobüste bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.