İstanbul'da saklandığı kayıtsız adresi tespit eden Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düğmesine bastı.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye" olma suçundan aranma kaydı bulunan firari Emniyet Müdürü Osman Kaplan akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce yapılan operasyonlardan kaçan emniyet müdürünün FETÖ içerisinde bağlılığı üst seviyede olduğu tespit edildi.

FETÖ'nün üst seviyedeki yöneticileriyle birçok görüşme kaydının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği tespit edilen firari Osman Kaplan'ın emniyetteki işlemleri için Ankara'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.