Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
60 yaşındaki Gurbetçi Sami Biçen kontrolündeki otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.
Otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Alperen yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif ticari araç sürücüsü Alperen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Biçen ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:21
- 11:13
- 11:18
- 11:04
- 11:12
Sıradaki Haber
Z Kuşağını etkilemek için markalara ayrılan süre: 8 saniye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz