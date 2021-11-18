İstanbul’da beklenen yağışların etkili olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,4 seviyesine düştü.

İSKİ’nin verilerine göre Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini görerek yüzde 16,41'e geriledi.

Alibeyköy Barajı’nın 18 Kasım tarihi dikkate alınarak son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2012 yılında yüzde 21.39 ölçülürken bu rakam bugün itibarıyla yüzde 16.41 olarak kayda geçti.

Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan dron ile görüntülendi.