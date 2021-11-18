Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında 24 Eylül’de bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim’de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı.



Güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.



Yangın çıkardıktan sonra yakalandı



Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz bekleyerek, 4 Ekim’de şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti.



Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheliyi yakaladı.



Şüphelinin Ali Kurttepe olduğu belirlendi.

Ali Kurttepe'nin motosikletinde arama yapan polis, koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 euro, 1160 TL, 7 bin Irak dinarı, 10 dolar ve Erbil’e yolcu bileti, şişe içerisinde 1,5 litre benzin ve kibrit kutusu ele geçirildi.



Ali Kurttepe tarafından çıkarılan yangın, 1 helikopter ve 2 arazöz kullanılarak söndürüldü.



