PKK talimatıyla orman yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Adana’da 5 ayrı noktada orman yangını çıkaran sanık hakkında, “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma” suçundan da müebbet hapis istendi.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında 24 Eylül’de bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim’de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı.
Güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.
Yangın çıkardıktan sonra yakalandı
Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz bekleyerek, 4 Ekim’de şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin Ali Kurttepe olduğu belirlendi.
Ali Kurttepe'nin motosikletinde arama yapan polis, koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 euro, 1160 TL, 7 bin Irak dinarı, 10 dolar ve Erbil’e yolcu bileti, şişe içerisinde 1,5 litre benzin ve kibrit kutusu ele geçirildi.
Ali Kurttepe tarafından çıkarılan yangın, 1 helikopter ve 2 arazöz kullanılarak söndürüldü.
Ailesine kızgın olduğu için yaptığını söyledi
Emniyetteki sorgusunda Ali Kurttepe, bir süre önce ailesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, sokakta yaşadığını, kızgınlığı için orman yangınları çıkardığını söyledi.
24 Eylül ve 4 Ekim’deki yangınları kendisinin çıkardığını anlatan Kurttepe, diğer yangınlardan haberi olmadığını ileri sürdü.
İşlemlerinin ardından 7 Ekim’de adliyeye sevk edileni Kurttepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Müebbet hapsi istendi
Sanık Ali Kurttepe hakkında yürütülen soruşturmanın ardından "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Belgelere, şüpheli ifade tutanağına, tanık anlatımlarına ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanık Ali Kurttepe’nin PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, 24, 29 ve 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı belirtildi.
Yangın bölgesinde sanığın cep telefonu bulundu
Çukurova ilçesi Kurttepe mevkiinde 24 Eylül’de çıkan orman yangını bölgesinde itfaiye ekipleri bir cep telefonu buldu ve telefonun sanığa ait olduğunun belirlendi.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü’nün 3 Ekim'de çıkan orman yangınına ilişkin tutanağında "bölgede sanığın kullandığı motosikletin izinin bulunduğu" bilgisi yer aldı.
Yangınlarla ilgili haberleri takip etmiş
Sanığın 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye geldikten bir gün sonra kasten orman yangını çıkardığı kaydedildi.
Sanığın üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lılarla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hattı olduğu, telefonun "internet geçmişi" üzerinde yapılan incelemede de sanığın, ormanları yakmadan önce yangınlara ilişkin haberler okuduğunun tespit edildi.
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