Antalya'da 235 bin sentetik ecza ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.M'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu sevk edeceği ve torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlının kullandığı tırda yapılan aramada 235 bin 424 sentetik ecza ele geçirildi.

Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Gözaltına alınan E.M, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Antalya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda sentetik ecza olduğu belirtildi.