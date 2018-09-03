Antalya'da 100 bin aile doğalgazla tanıştı

Enerya Antalya Gaz Dağıtım AŞ Genel Müdürü Mürsel Parlak, Antalya'da 100 bin aileyi doğalgaz konforuyla tanıştırdıklarını söyledi.

Parlak, yaptığı yazılı açıklamada, 2008 yılından itibaren Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Serik, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Antalya'da 2018 yılı sonunda 90 mahallede bin 650 kilometre doğalgaz hat imalatına ulaşılacağını belirten Parlak, "Antalya'ya çalışmaya başladığımız 2008 yılından itibaren son 10 yılda 191 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık. Bugün itibarıyla 100 bin aileyi doğalgaz konforuyla tanıştırdık." ifadelerini kullandı.

Parlak, doğalgazın çevre kirliliğini önlediğini ve kullanıcısına tasarruf sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle çevre dostu, çağdaş, ekonomik ve konforlu bir yakıt olan doğalgazı tercih eden tüm Antalyalılara teşekkür ederiz. Isınmada, ocakta ve sıcak su kullanımında tüp ve elektrik kullanımı yerine, doğalgazı tercih eden Antalyalılar, bir yıllık tüketimlerinde yaklaşık yüzde 40'a yakın tasarruf ediyorlar. Antalyalılar, doğalgazı tercihi ederek evlerinin bütçesine de katkıda bulunuyorlar."

Kaynak: AA