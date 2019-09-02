Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Antalya Kaş’ta orman yangını çıktı. Kızılçam ormanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Öcal aktardı.https://t.co/X0T4uwocpO pic.twitter.com/BqDVA8KKRh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2019

Bölgeye çevre illerden 4 yangın söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA