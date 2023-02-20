Merkez üssü Defne olan 6,4 büyüklüğündeki depremde, merkez Antakya ilçesi Gazi ve Küçükdalyan mahallelerindeki 2 bina çöktü.

Bölgede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri hemen bu adreslere sevk edildi.

Evden eşya çıkarmaya çalışıyorlardı

Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Yaralı kurtarılan Savaş Günerioğlu hastaneye kaldırılırken, yıkıntıların altında cansız bedenlerine ulaşılan 3 kişiden Hüseyin Cüneyidoğlu'nun cenazesi çıkarılarak morga götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Enkazda sıkışan diğer iki cenazenin ise çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

"Deprem sırasında 4-5 kişiydik"

Küçükdalyan Mahallesi İpek Sokağı'nda yıkılan binanın enkazından da 2 kişi çıkarılarak tedaviye alındı. Aynı binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirtildi.

İpek Sokağı'ndaki binanın enkazından kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Başman, sarsıntı sırasında bu müstakil evde olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görmeyen evin iki odadan oluşan eski bir yapı olduğunu belirten Başman, "Göçük altından kendi imkanlarımla çıktım. Deprem sırasında 4-5 kişiydik. Kızım ağır yaralı, amca oğlu vefat etti. Diğerleri çıktı." dedi.