Adana'da 3 sokak köpeği, çarşıda bir yavru kediyi sıkıştırdı. Bu durumu fark eden ve çarşı esnafının "Tekir" adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı.Köpekler, kediden korkup kaçtı.

Kedi bununla da yetinmeyip köpekleri bir süre daha kovaladı.O anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Agresif bir kedi"

Esnaf Tufan Altunbüken, kediye yıllardır esnafın baktığını belirterek, “Kedi biraz agresif bir kedi. Daha önce de böyle yavrularını koruduğu olmuştur. Bu kez de güvenlik kamerasından gördüğümüz kadarıyla yavrusuna saldıran 3 köpeğe birden saldırıp onları kovalıyor. Her ne kadar kedi olsa da ana yüreği işte" dedi.