Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'ya zirai don uyarısı
[Fotograf: AA]
Ankara Valiliği, 21 Ekim Cuma günü ve hafta sonunda görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.
Ankara Valiliği, 21 Ekim Cuma günü ile hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif zirai don riski olduğunu açıkladı.
Başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Zirai Don Uyarısı— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 20, 2022
21 Ekim Cuma günü ve hafta sonu, sabah ve gece saatlerinde beklenen hafif zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.https://t.co/dg536n9SZB pic.twitter.com/62JfTFPaL8
Etiketler: Ankara Hava Durumu Meteoroloji
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