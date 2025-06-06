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Türkiye
AA 06.06.2025 18:08

Ankaralılar bayramın ilk günü mesire alanlarını tercih etti

Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirmeyi tercih edenler, mesire yerlerine giderek güzel havanın tadını çıkardı.

Ankaralılar bayramın ilk günü mesire alanlarını tercih etti
[Fotograf: AA]

Başkentin en kalabalık noktalarından olan ve ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü'nde aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik keyfi yaparken, çocuklar da oyun parklarında vakit geçirdi.

Vatandaşların bazıları ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih ederken, bazıları göl manzarasını seyretti.

Ankaralılar bayramın ilk günü mesire alanlarını tercih etti

Bayramın birinci gününü Mogan Parkı'nda geçiren Fatma Aliye Siper, çocukları ve torunlarıyla piknik yaptıklarını belirterek, "Bayramı elimizden geldiği kadar yaşamak istiyoruz. Havanın güzel olması da bizim için bir avantaj oldu. Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum." dedi.

Ankaralılar bayramın ilk günü mesire alanlarını tercih etti

Ailesiyle pikniğe gelen ve cağ kebap yapan Yetkin Öztürk de bayramın güzel geçtiğini anlatarak, "Bizde yöreseldir. Kuzu kesildi mi ilk gün saat 09.00'da köyde herkesin kebabı hazır olur. Tabii Ankara'da evlerde kebap yapma şansı yok, biz de Mogan'a geldik." diye konuştu.

Üçüncü sınıf öğrencisi Sade Derin Aslan da Hatay'dan Ankara'ya ziyarete geldiklerini, kuzeniyle şeker topladıklarını ve eğlendiklerini söyledi.

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