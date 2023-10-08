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Türkiye
AA 08.10.2023 18:23

Ankara'daki yangında şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan itfaiye eri 29 yaşındaki Orçun Yaşar, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'daki yangında şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Orçun Yaşar'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastanenin morgundan alınarak cenaze nakil aracıyla ilçeye bağlı Sazak Mahallesi'ndeki Sazak Mahalle Cami'ne getirildi.

Yaşar'ın babası İlyas Yaşar ve yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Yakınları, Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden Yaşar'ın annesi Şenel Aktaş'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Cenaze namazı öncesi Yaşar için helallik alındı. Cenaze namazının ardından Yaşar'ın naaşı, aynı mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Ankara ve Eskişehir büyükşehir belediyelerinde görevli itfaiye personeli ve yakınları katıldı.

4 itfaiyeci dumandan etkilenmişti

Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim sabahında yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirilmişti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, itfaiye erlerinden Fahrican Yavaş şehit olmuştu. Hastanede tedavisi devam eden Yaşar ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

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