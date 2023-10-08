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Türkiye
AA 08.10.2023 17:38

Emekli NASA astronotu Metcalf-Lindenburger, Hatay'da öğrencilerle buluştu

Emekli NASA astronotu Dorothy Marie "Dottie" Metcalf-Lindenburger, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) öğrencilerle bir araya geldi.

Emekli NASA astronotu Metcalf-Lindenburger, Hatay'da öğrencilerle buluştu
[Fotograf: AA]

Metcalf-Lindenburger, üniversitede, ABD Adana Konsolosluğu ve İSTE Teknopark işbirliğinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Uzaya gitmeyi çocuk yaşlardan itibaren hayal ettiğini belirten Metcalf-Lindenburger, NASA'da 10 yıl astronot olarak görev yaptığını dile getirdi.

Metcalf-Lindenburger, hedeflere ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini belirterek, "Bilim insanları daha iyi bir dünyada yaşamanın yollarını arıyor. Bunu başarmada ihtiyacımız olan 3 temel beceri; merak, zorluklarla başa çıkma ve cesaret" dedi.

Başarılı olmada ekip çalışmasının önemini vurgulayan emekli astronot, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci de bilim insanını üniversitede misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.​​​​​​​

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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