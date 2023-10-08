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Türkiye
TRT Haber 08.10.2023 17:22

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurdun önemli bir bölümü yeni haftaya yağışla girecek. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz civarında yer yer sağanak geçişleri görülecek. Yağışlı havanın etkisiyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurdun kuzey ve güneyinde kuvvetli yağış, doğusunda şiddetli rüzgar var.

Meteoroloji, yeni haftanın ilk gününde 14 il için 'sarı uyarı' yayımladı.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftanın hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yağışlar özellikle Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgar var. Bununla ilgili de pazartesi günü için sarı uyarı yayınladık, çarşambadan itibaren yurdumuzun genelinde yağış beklemiyoruz."

Yağışlarla sıcaklık da düşecek

Pazartesi günü etkili olacak yağışlarla hava sıcaklıkları da 5 ila 7 derece arasında azalacak. Macit, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini aktardı.

3 büyük kentte hava nasıl olacak?

Abdullah Macit, 3 büyükşehirle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Hafta başında Ankara'da hava sıcaklığı ani şekilde azalacak. Sıcaklıkların pazartesi, salı ve çarşamba günü 18/19 derece civarında bekliyoruz, mevsim normallerinin birkaç derece altına düşecek. İstanbul’da da aynı şekilde pazartesi günü sabah saatlerinde hafif bir sağanak geçişi var, hava sıcaklığı 22 dereceler civarında olacak. İzmir’de önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 27-28 derece civarında olacak."

 

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