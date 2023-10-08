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Türkiye
AA 08.10.2023 10:32

Ankara'daki yangında dumandan etkilenen itfaiye eri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye eri Orçun Yaşar şehit oldu.

Ankara'daki yangında dumandan etkilenen itfaiye eri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
[Fotoğraf: AA]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acımız büyük" ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

"Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kahraman itfaiye erimiz Orçun Yaşar şehit oldu. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun."

Ankara'daki yangında dumandan etkilenen itfaiye eri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim sabahının erken saatlerinde yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirilmişti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, itfaiye erlerinden Fahrican Yavaş şehit olmuştu.

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