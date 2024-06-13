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Türkiye
DHA 13.06.2024 16:23

Ankara'da yol çöktü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nda göçük meydana geldi.

Ankara'da yol çöktü

Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nın bir bölümünde sabah saatlerinde çökme yaşandı.

Yolun, kanalizasyon sularının asfaltın altında birikmesi sonucu çöktüğü belirlendi.

Ankara'da yol çöktü

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola şerit çekerek önlem aldı.

Onarım çalışmalarına başlayan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı..

Ankara'da yol çöktü

"Bundan sonra da olacak"

Esnaf Murat Akçeşme, 2013 yılında da aynı olayın yaşandığını belirterek, "O zaman bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada bir dere yatağı mevcut. Bu nedenle zaman zaman çökmeler meydana geliyor. Bundan sonra da olacaktır. Bunun önlemini alınmalı. Allah'tan şansımıza bir kaza olmadı. Yol çöktü ve yukarıya doğru su çıktı. Yakınında bir araç vardı, arkadaş hemen durdu. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. 

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