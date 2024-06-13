Ankara'da yol çöktü

Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nın bir bölümünde sabah saatlerinde çökme yaşandı.

Yolun, kanalizasyon sularının asfaltın altında birikmesi sonucu çöktüğü belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola şerit çekerek önlem aldı.

Onarım çalışmalarına başlayan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı..

"Bundan sonra da olacak"

Esnaf Murat Akçeşme, 2013 yılında da aynı olayın yaşandığını belirterek, "O zaman bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada bir dere yatağı mevcut. Bu nedenle zaman zaman çökmeler meydana geliyor. Bundan sonra da olacaktır. Bunun önlemini alınmalı. Allah'tan şansımıza bir kaza olmadı. Yol çöktü ve yukarıya doğru su çıktı. Yakınında bir araç vardı, arkadaş hemen durdu. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.