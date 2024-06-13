3 ilde orman yangını

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.​​​​​​​

İzmir

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bornova ilçesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale başladı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 itfaiye, 20 traktör, 4 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.