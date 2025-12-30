Duman 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.12.2025 12:06

Ankara'da yılbaşında birçok yol trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla 31 Aralık'ta kent merkezindeki bazı yolların programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara'da yılbaşında birçok yol trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı trafiğe kapatılacak.

Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri de araç trafiğine kapalı olacak.

Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü de araç trafiğine kapatılacak.

İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları da trafiğe kapalı olacak.

- İhtiyaç olması halinde kapatılacak yollar

Açıklamada, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

ETİKETLER
Ankara Trafik
Sıradaki Haber
Yalova'da şehitlerimiz için tören düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Yalova'da şehitlerimiz için tören düzenlendi
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı
11:41
Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, Sydney saldırısı sonrası Müslüman karşıtı vakaların arttığını belirtti
11:38
Gazze'de soykırımdan sağ kurtulanlar bu kez çadırlarda hayatta kalmanın savaşını veriyor
11:41
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi Ahırkapı'ya demirletildi
11:31
Trump'ın yıl boyunca hedef aldığı ülkeler 2025'te gündem oldu
Kırmızı periler diyarı karla kaplandı
Kırmızı periler diyarı karla kaplandı
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi Ahırkapı'ya demirletildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ