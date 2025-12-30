Yoğun kar nedeniyle 2 bin 993 yol ulaşıma kapandı

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 33 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Digor'da 5, Kağızman'da 2, köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan'da Posof ilçesinde 38, Hanak ilçesinde de 9 köy olmak üzere 47 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Iğdır'da da etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle 56 köye ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışma yürütüyor.

Ağrı'da ulaşıma kapanan 10 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Van

Van'da yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte 389 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Başkale ilçesinde ise kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

2 bin 400 rakımlı ilçede, belediye ekipleri, yağışın durmasının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede ekiplerce toplanan karlar, kamyonlarla ilçenin dışına dışına taşınıyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, okulların tatil olmasını fırsata dönüştüren çocuklar da bidonlarla kayarak karın keyfini yaşadı.

Hakkari

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte vatandaşlar ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Kar, kentte uluşamda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 281 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Kar, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de etkili oldu.

Yağışın ardından beyaza bürünen Şemdinli'de, belediye ekipleri çarşı merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ilçesinde ise kar tatilini fırsata çeviren çocuklar, poşet ve tepsilerle yokuş aşağı kayarak doyasıya eğlendi.

Bitlis

Bitlis merkez ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 181 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yollarda çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları ve camlardaki buzları temizlemeye çalıştı.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.

Beyaz örtüyle kaplanan Van Gölü sahili güzel görüntü oluşturdu.

Muş

Muş'ta kar nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirtti.

Kar nedeniyle 74 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu aktaran Yentür, kapalı yolları hızlıca açacaklarını ifade etti.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava ve sis etkili oldu, araçlarda kırağı oluştu.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Çaykara ilçesine bağlı 2 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Rize

Rize'de kar dolayısıyla 56 köye ulaşım sağlanamıyor.

Çamlıhemşin'de 20, Çayeli'nde 18, Hemşin'de 7, Pazar'da 6, Ardeşen'de 4 ve Fındıklı ilçesinde 1 olmak üzere 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 60 personeli, 27 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de kar hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle merkezde 30, Şavşat'ta 65, Borçka'da 41, Ardanuç'ta 32, Arhavi ve Yusufeli'de 12'şer, Murgul ilçesinde ise 11 olmak üzere 203 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 58 personeli, 44 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Öte yandan, dün gece Sahara Geçidi'ndeki yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Şavşat-Ardahan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Alucra ilçesinde kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yollarda çalışma gerçekleştiriyor.

Bolu

Kent geleninde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 89 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresinden 124 personel ve 67 araçla karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da da kar nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 3, Ulus ilçesinde 20 olmak üzere 23 köye ulaşılamıyor.

Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Sorumluluk sahasında 18 iş makinesi ve 39 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açma çalışması yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar nedeniyle Merkez’de 2, Kozlu’da 2, Devrek’te 4 ve Karadeniz Ereğli’de 9 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Arıcak'ta 1, Baskil'de 1, Maden'de 6, Karakoçan'da 40, Kovancılar'da 22, Palu'da 10 ve Sivrice'de 5 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kentte 88 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Siirt

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 221 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 35, ilçelerden Eruh'ta 59, Şirvan'da 58, Pervari'de 40, Kurtalan'da 13, Baykan'da 10 ve Tillo'da 6 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Batman

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 1, ilçelerden Beşiri'de 62, Gercüş'te 39, Hasankeyf'te 6, Kozluk'ta 140, Sason'da 91 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 339 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

Şırnak

Şırnak'ta dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 35 santimetreyi aştı.

Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 11 ve Uludere'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, kapalı 23 yolun ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bingöl

Bingöl'de ise kar yağışı nedeniyle 75 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 40, ilçelerden Genç'te 25, Solhan'da 6, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yolların tekrar ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalara devam ediliyor.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 23, Boyabat'ta 15, Erfelek'te 13, Türkeli'de 7, Gerze'de 4, merkez ilçede 10 olmak üzere 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da 616 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar nedeniyle il genelinde 30, Amasya'da 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.