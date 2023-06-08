Ankara'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

Demetevler Mahallesi 357. Sokak'taki 10 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede 78 yaşındaki Fatma Akbıyık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üst katlardan bağırışlar duyduğunu Yavuz Selim Yılmaz, "Kapıdan duman çıkıyordu. Ben de daireye girerek mutfaktaki doğal gaz ve elektrikleri kapattım. Komşuları uyararak aşağı inerken binanın doğal gazlarını da kapattım" dedi.

Yılmaz, daha sonra babasının yanına giderek itfaiyeyi aradığını belirtti.