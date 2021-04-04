Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da terör örgütleri PKK/KCK ve Suriye'deki uzantısı PYD/YPG eylemlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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