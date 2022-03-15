Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bazı kişilerin kumar oynattığı, senet imzalattığı, başkalarına ait işyerlerini ele geçirmeye çalıştığı ve bunun gibi birçok suça karıştıklarına dair tespitte bulundu.

Liderliğini Ş.D ve G.K’nin yaptığı suç örgütünde faaliyet gösteren 8 şahsa yönelik işyeri olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

İkametlerde yapılan aramalarda da 3 adet silah, çok sayıda çeşitli ebatlarda fişek, zorla imzalatılmış senet ile sözleşme ele geçirildi.

