Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da kar yağışı bitti: Trafikte yoğunluk oluştu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmesiyle D-100 karayolunda yoğunluk yaşandı. Trafik yüzde 60 olarak ölçüldü.
İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı.
Sabah saatlerinde evinden çıkan araç sürücüleri D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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