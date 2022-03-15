İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Sabah saatlerinde evinden çıkan araç sürücüleri D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.