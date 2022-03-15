Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada, nevruz etkinliğinde ve basın açıklamaları sırasında terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.A, E.Ö, İ.K, D.D, M.Ş.K, A.Ü. ve R.Ü. yakalandı.
İkametlerde bulunan 5 cep telefonu ve hatları incelemeye alındı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Mersin Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele Sosyal Medya
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