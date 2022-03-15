Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik soruşturmaları sürüyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, aralarında öğretmen ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3 ilde 8 gözaltı

Jandarma ekipleri, Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

4 ilde 10 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda ise FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör-büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzafların da olduğu 10 şüpheli yakalandı.