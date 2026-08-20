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Türkiye
AA 20.08.2026 10:24

Ankara'da sosyal medyadan tanıştıkları kişileri gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte internetten tanıştıkları mağdurlarla "sevgili olma" vaadiyle buluşup gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da sosyal medyadan tanıştıkları kişileri gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte "sevgili olma" vaadiyle buluştukları mağdurlara yönelik cebir, tehdit, şantaj ve darp suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, zanlıların, internetten tanıştıkları mağdurlarla bir süre mesajlaşarak "sevgili olma" vaadiyle ev veya otellerde buluşma ayarladıklarını belirledi.

Sözleşilen adrese başka erkeklerle giden şüphelilerin, telefonlarına el koydukları mağdurları tehdit ve darbettikleri, değerli eşya ve paralarını gasbettikleri tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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