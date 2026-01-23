Ankara'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kişinin el bileği kırıldı

Alınan bilgiye göre, 29 Aralık 2025'te Mamak'ta oturduğu apartmandan çıkan Yasin Arslantaş (35), sokaktaki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken dengesini kaybederek yere düşen Arslantaş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslantaş'ın el bileğinde parçalı kırık tespit edildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Arslantaş'ın bileğine 11 platin takıldı.

Yasin Arslantaş, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde evinden çıktığı sırada yaklaşık 9 köpeğin kendisine doğru koştuğunu belirtti.

Köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediğini anlatan Arslantaş, "Bana saldırmak üzerelerdi. Kaçmaya çalışırken ayağım kaydı ve düştüm. Bileğimde 15 dikiş ve 11 platin var. İki ay boyunca kolum bu halde kalacak, ardından da 2,5 ay fizik tedavi süreci olacak. Doktorlar his ve hareket kaybımın olacağını söylediler. Bileğimden büyük kemiğin kırılmasından dolayı zorlu bir süreç geçiriyorum." dedi.

"Çevrede hala köpekler var"

Günlük işlerde çalıştığını ancak sakatlığı nedeniyle işsiz kaldığını ifade eden Arslantaş, belediye yetkililerinin konuyla yeterince ilgilenmediğini savundu.

Arslantaş, CİMER'e yaptığı şikayet sonrası kendisine dönüş yapıldığını belirterek, "Köpekleri toplamaya geldiklerini söylediler ama yapmadılar. Çevrede hala köpekler var." diye konuştu.

Olayın hem kendisini hem de ailesini psikolojik olarak yıprattığını dile getiren Arslantaş, şunları kaydetti:

"7 yaşında bir kızım var. Okul servisine yazdırmak zorunda kaldık köpekler yüzünden. O da korktu ve etkilendi bu durumdan. Psikolojik olarak çok kötüyüm. Köpek gördükçe sokak değiştiriyorum. Eşim de benimle ilgilenmek için işinden izin almak zorunda kaldı. Ailecek mağdur olduk."