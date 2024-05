Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, kentin çeşitli ilçelerinde su baskınlarına neden oldu.

Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Sincan ilçelerinde cadde, sokak ve alt geçitler suyla kaplandı. Bazı yollarda çökmeler meydana gelirken, birçok araç alt geçitlerde mahsur kaldı.

Acil durum ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalarla mahsur kalan araçları kurtardı.

Günün aydınlanmasıyla birlikte su baskınlarının yol açtığı zarar ortaya çıktı. Su basan çok sayıda ev ve iş yerinde ciddi zarar oluştu. Köprü altları ve alt geçitlerde mahsur kalan bazı araçların kullanılmaz hale geldiği görüldü. Aynı şekilde, bazı binaların bodrum katlarındaki otoparklarda bulunan araçlar da büyük hasar gördü.

Yenimahalle'de yol çöktü

Yenimahalle, Pamuklar Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak'taki yol, dün akşam saatlerindeki yoğun sağanak nedeniyle çökmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmeye başlayan yola şerit çekerek önlem aldı. Sabah saatlerine kadar süren yağışın etkisiyle elektrik direği, adres tabelası ve telefon kutusuyla birlikte yol tamamen çöktü.

"Bunun yerinde bir sıkıntı var her yağmur yağdığında burası göçüyor"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Telli, yaşanan olayı anlattı. Telli, 35 senedir burada oturduğunu ve yaklaşık 20 senedir burada her yağmur yağdığında çöküntü meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yerinde bir sıkıntı var her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yıllardır onaramadılar. Biz her yağmur yağdığında bu rezilliği çekmek istemiyoruz. Akşam elektrik direği devrildi. Her tarafı aradım. TEK'i aradım, 112'yi aradım, muhtara buranın fotoğrafını çekip attım. Yetkili kimse bunun bir çaresine bakılsın artık. Akşam saat 23.00'te bu olay oldu. Önce pano göçtü sonra burası göçtü. Burada sürekli rögara giden bir sıkıntı var. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz."